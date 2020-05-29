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فن

أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى وزوجته.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:37 م
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا له برفقة زوجته ندى الكامل.


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وظهر أحمد الفيشاوى على طاولة العشاء بصحبة زوجته ندى الكامل بإطلالة رومانسية وعلق قائلًا "حول الليلة الماضية" نالت إعجاب متابعيه.

وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلًا: "يوم الجمعة يوم أمي المميز، شكرًا ربي، شكرًا نادية على دعمك الدائم".


يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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About last night ❤️ #fishawy #anniversary #wifey

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