أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى وزوجته.. شاهد

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وظهر أحمد الفيشاوى على طاولة العشاء بصحبة زوجته ندى الكامل بإطلالة رومانسية وعلق قائلًا "حول الليلة الماضية" نالت إعجاب متابعيه.

وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلًا: "يوم الجمعة يوم أمي المميز، شكرًا ربي، شكرًا نادية على دعمك الدائم".





