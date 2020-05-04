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فن

زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مسلسل النهاية.. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:21 ص
ندى الكامل واحمد
ندى الكامل واحمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
هاجمت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، مسلسل "النهاية" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


وكتبت زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، "مسلسل النهاية.. يعني المصريين حرروا القدس!! وقاموا راحوا عاشوا فيها مكان اليهود وسكانها باختلاف الديانات والطوائف". 


وأضافت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، "وكمان بيقولوا انهم حرروا القدس وطردوا منها اليهود ورجعوهم بلادهم الاصليه اللي هي اوروبا.. هو اللي كتب مكلفش نفسه ودور علي اصل اليهود منين؟ غلطات لا تغتفر.. ضحكتوا الناس علينا".


وأوضحت ندى كامل "والاهم بقي من كل ده الاستهانه بالعلم والتطور والرؤية المسقبليه للعلم والحوار في المسلسل لا يتسم ب اي عقلانية.. عيب عليكوا الاستهانه بينا وبتاريخ الدول واصحابها وقاطنيها.. لو طردتوا اليهود ورجعتوهم بلادهم الاولي كان لابد الكاتب يراجع التاريخ كويس ويشوف اصول اليهود منين.. مش تقولوا رجعناهم بلادهم اوروبا".

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