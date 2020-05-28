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فن

أحمد الفيشاوي يروج للسياحة على طريقته الخاصة.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 03:06 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بفيديو جديد في الحظر المنزل ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، .

وظهر أحمد الفيشاوى مُستمتعًا بالخدمات المُقدمة له من أحد الفنادق السياحية بصحبة زوجته ندى الكامل وجاء ذلك ترويجًا للسياحة في بلدة

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وعلق "الفيشاوي"، على الفيديو  قائلًا: "خليك امن وخليك ذكي و ادعم سياحة بلدك

يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.
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