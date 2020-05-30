شاهد.. نجوم مسرح مصر ينعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

وكتب اوس اوس من خلال حسابه الشخصي انستجرام : " الله يرحمك ياعم حسن كنا لسه عملين حفله وبنكرمك اتاريك بتودعنا .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك ..انا لله وان اليه راجعون.

فيما كتب محمد عبد الرحمن من خلال حسابه انستجرام : " البقاء لله ربنا يرحمك ياعم حسن وربنا يجعل كل حاجه حلوه عملتها في ميزان حسناتك البقاء والدوام لله #حسن_حسني.

وكتب " اشرف عبد الباقي " : مع السلامه ياعم حسن .. ربنا يرحمه ويغفرله دعواتكم " .

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.