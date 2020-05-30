أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم السبت 30 - 5 - 2020

أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 30 - 5 - 2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 178.75 درهم إماراتي. ننشراليوم السبت 30 - 5 - 2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 178.75 درهم إماراتي.





أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط. ويتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.









ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.









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سعر الذهب في الإمارات









أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (204.28 درهم إماراتي) أي ما يعادل 55.62 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.26 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.98 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (178.75 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 48.67 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.21 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.71 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.16 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.44 دولار





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.14 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.81 دولار





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,353 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,730 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,430 درهم إماراتي) أي ما يعادل 389.33 دولار



