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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم السبت 30 - 5 - 2020

السبت 30/مايو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 30 - 5 - 2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 178.75 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي. 

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.


ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 


 

سعر الذهب في الإمارات

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (204.28 درهم إماراتي) أي ما يعادل 55.62 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.26 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.98 دولار

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (178.75 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 48.67 دولار

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.21 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.71 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.16 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.44 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.14 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.81 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,353 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,730 دولار
 
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,430  درهم إماراتي) أي ما يعادل 389.33 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (204,280  درهم إماراتي) أي ما يعادل 55,617 دولار
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