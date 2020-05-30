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اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2020

السبت 30/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

ارتفعت  أسعار الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت  30-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today.\ 

وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا 761 جنيها.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل761 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

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سعر الجنيه الذهب يسجل 6,072 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب نحو26,977 ألف جنيه للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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