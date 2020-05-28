AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة الذهب: لن يتم استقبال الزبائن فى المحلات دون ارتداء الكمامة

الخميس 28/مايو/2020 - 09:39 م
محلات الذهب
محلات الذهب
Advertisements
مايكل عياد
قال ايهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب علي مستوي محافظات الجمهورية علي عدم إستقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء اصدر قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين ويبدء سريان القرار من السبت 30 مايو حتى 15 يونيو 2020.


و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 866 جنيها .

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  الاكثر شيوعا نحو 758 جنيها.

اقرا ايضا..ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020


 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

 ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.

اقرا ايضا ..اسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. عيار 21 يهبط لـ 752 جنيها للجرام


 وسجل السعر العالمى  للذهب نحو 26.941 الف جنيه للأوقية. 


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


شاهد ايضا:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

بقيمة 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 27-5-2020

اسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. عيار 21 يهبط لـ 752 جنيها للجرام

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

ترشيحاتنا

وفقا لآخر تحديث فى 18 بنكا ..سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020

الوضع بات تحت السيطرة.. فرنسا تعيد فتح المدارس والمقاهي بدءا من 2 يونيو

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. تغير جذري على ابنتها

لن نقبل الإهانة.. نادي أسوان يدعم شيكابالا عقب هجوم الجماهير عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطال غريب .. هايدي موسى بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

مش علشان خايف من غرامة 4 آلاف جنيه.. هاني الناظر يكشف أسباب ضرورة ارتداء الكمامة

سعر غير متوقع .. فستان هيفاء وهبي يبهر الجمهور بأناقته.. فيديو