شعبة الذهب: لن يتم استقبال الزبائن فى المحلات دون ارتداء الكمامة

قال ايهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب علي مستوي محافظات الجمهورية علي عدم إستقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء اصدر قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين ويبدء سريان القرار من السبت 30 مايو حتى 15 يونيو 2020.













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