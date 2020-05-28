شعبة الذهب: لن يتم استقبال الزبائن فى المحلات دون ارتداء الكمامة

قال ايهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب علي مستوي محافظات الجمهورية علي عدم إستقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء اصدر قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين ويبدء سريان القرار من السبت 30 مايو حتى 15 يونيو 2020.
و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 866 جنيها .
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا نحو 758 جنيها.
اقرا ايضا..ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.
ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.
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وسجل السعر العالمى للذهب نحو 26.941 الف جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا نحو 758 جنيها.
اقرا ايضا..ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.
ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.
اقرا ايضا ..اسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. عيار 21 يهبط لـ 752 جنيها للجرام
وسجل السعر العالمى للذهب نحو 26.941 الف جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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