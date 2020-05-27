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اقتصاد

اسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. عيار 21 يهبط لـ 752 جنيها للجرام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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اية الجارحى
انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 752 جنيها بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 859 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 752 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 645 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب يسجل 6,016 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو26,728 ألف جنيه للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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