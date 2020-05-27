اسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. عيار 21 يهبط لـ 752 جنيها للجرام

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 752 جنيها بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.





وسجل سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.













أسعار الذهب اليوم فى مصر:





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 859 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 752 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 645 جنيها للجرام





سعر الجنيه الذهب يسجل 6,016 جنيها.







