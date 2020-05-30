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أخبار العالم

الأرجنتين: النيابة تحقق في شكاوى تتهم الرئيس السابق بالتجسس على مواطنيه

السبت 30/مايو/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
فتحت النيابة الأرجنتينية تحقيقا أوليا ضد الرئيس اليميني السابق ماوريسيو ماكري، للاشتباه بأنه طلب التجسس على رؤساء شركات وموظفين وفنانين وشخصيات من المعارضة ومن أغلبيته خلال ولايته.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الشكوى رفعتها كريستينا كامانيو، التي كلفها الرئيس اليساري الحالي، ألبرتو فرنانديز، بإجراء تدقيق في عمل وكالة الاستخبارات الفدرالية لإعادة تنظيمها.

وأوضحت المصادر القضائية، أن كامانيو تقول في شكواها: "إن الرسائل الالكترونية لنحو مئة شخص تم التجسس عليها بدون أوامر من القضاء". وتمت مصادرة مواد معلوماتية من وكالة الاستخبارات الفدرالية وتسليمها إلى القضاء.

ووسع المدعي الفيدرالي، خورخي دي ليو، تحقيقا أوليا بحق رئيس الاستخبارات حينذاك جوستافو أريباس وموظفين آخرين، مشيرا إلى انه من بين الذين تم التجسس عليهم سفراء وصحافيون يعملون في قنوات تلفزيونية وقادة نقابيون ورجال أعمال ونواب وحكام ولايات، ليس فقط من المعارضة، بل ومن الأغلبية النيابية حينذاك.
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