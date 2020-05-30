مفيش فايدة.. سيدات القليوبية بدون كمامات فى الأسواق.. فيديو وصور

شهدت عدد من اسواق قرى محافظة القليوبية عدم التزام المواطنين خاصة السيدات بارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





فى سياق متصل شنت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن حملات على القرى لفض الأسواق العشوائية وذلك منعا للتجمعات وحفاظا على سلامة المواطنين ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا









من جانبه شدد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان على رؤساء المراكز بضرورة التواجد للمتابعة الميدانية والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة.





من جانبها أكدت محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بدخول المنشأت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت.





وقالت المحافظة إ نه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف.





وناشدت المحافظة المواطنين بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور بالوطن لبر الأمان وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.