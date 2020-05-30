بإطلالة هادئة.. نادين نجيم تبرز جمالها بصورة سيلفي
السبت 30/مايو/2020 - 12:59 م
نادين نسيب نجيم
التقطت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رائعة نالت بها تعليقات الإعجاب من متابعيها. وكتبت نادين نسيب نجيم على صورتها، معلقة: "بعد نهار كتير طويل بالتصوير بس النتيجة رائعة الحمدالله ... احلى مشاهد اتصورت اليوم مع شريكي بالنجاح وصديقي قصي @kosaikhaulii بتستاهل كل الخير". وظهرت نادين نسيب نجيم بتيشرت باللون الأسود، وهو ما تناسب مع لون بشرتها الخمرية.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع المكياج، أو ارتداء الإكسسورات، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..