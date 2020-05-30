للحد من كورونا.. برلماني يطالب بتوفير الكمامات بأسعار مناسبة وفرض ارتدائها إجباريا

طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، الحكومة بتوفير الكمامات الصحية والمطابقة للمواصفات لمواجهة فيروس كورونا وبأسعار مناسبة تكون فى متناول جميع المواطنين خاصة من أهالينا الفقراء والبسطاء مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بالتصدى والمواجهة الحاسمة لمافيا انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات.





وقال " الحناوى" فى بيان له اليوم: إنه يجب تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها، إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.



