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فن

هتوحشنا.. أحمد حلمي يودع الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة| التفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 02:39 م
حسن حسنى
حسن حسنى
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عمر صبحي
ودع الفنان أحمد حلمي الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة، ونشر صورة برفقته من كواليس فيلم "على جثتي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وعلق أحمد حلمي على الصورة قائلا: "الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الاخ اللي مابيرفضش طلب لحد والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه، كان الصديق الوفي والاب اللي بيحب الخير لأولاده وجايز اكتر من نفسه.. كان بيحترم الصغير قبل الكبير حقيقي في ناس بتروح للي خلقها وبيفارفونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشه معانا ومع أجيال تانية بعدنا .. هتوحشنا ياعم حسن اوي في الجنة ونعيمها يارب".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
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