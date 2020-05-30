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فن

ناعيا حسن حسني.. علاء مرسي: ربنا يجعل شفاعة سيد المرسلين نصيبك

السبت 30/مايو/2020 - 03:33 م
حسن حسنى وهلال مرسي
حسن حسنى وهلال مرسي
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محمد بدران
نعى الفنان علاء مرسي، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر علاء مرسي، من خلال حسابه الشخصي "فيس بوك" صورة وعلق قائلًا: "حبيبي الله يجعلها ليلة سعد ورحمة وحب من ملائكته الرحمن الرحيم ويجعل شفاعة سيد المرسلين نصيبك".

وتوفي  الفنان الكبير حسن حسني  فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
ناعيا حسن حسني.. علاء مرسي: ربنا يجعل شفاعة سيد المرسلين نصيبك
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