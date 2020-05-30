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محافظات

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 03:57 م
تكدس بالقطارات
تكدس بالقطارات
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أيمن رياض

شهدت محطة سكة حديد ملوى ، حالة تكدس كبيرة للركاب فى أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، واكتظت المحطة بالركاب ولم يراعوا المسافات الآمنة بينهم، كما لم يراع عدد كبير منهم الالتزام بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما شهدت عربات القطار تكدسا كبيرا أيضا.


وفى سياق متصل، أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

 

رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص.

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وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.


وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

 

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد
لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد
لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد
لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد
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