برلماني: الإخوان الإرهابيون تغلغلوا في مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب ، على رضائه التام عن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب برفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا أن ذلك يدعم فكرة تحدثت عنها مصر منذ فترة، بشأن جرائم الإنترنت وحجب المواقع المحرضة التي تستهدف الأمن القومي ، قائلا إن أمريكا دولة كبيرة ورغم ذلك اضطر ترامب الى رفع الحصانة عن تويتر وانتقد الفيسبوك.





واشار بدوى في بيان له اليوم، إلى أن المشكلة الحقيقية ان جماعة الاخوان الارهابية وقادتها، استطاعوا السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتغلغل بداخلها والدليل استعانة فيس بوك بالإخوانية توكل كرمان في مجلس حكماء فيس بوك.





وأكد أن الأوطان وفي المقدمة منها مصر اصبحت عرضة لمنصات ارهابية عنيفة تديرها عقول إخوانية متطرفة تكره الاستقرار وتحرض على العنف.





لافتا إلى ان هناك نسبة ليست بقليل من عناصر جماعة الإخوان أصبحت تعمل وتتواجد فى إدارة مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يجعل فكرهم مؤثر فيما يتداول على هذه المواقع وتسييسها، وتوسعة نشر صفحات أو بوستات بعينها ولا ينتج عنها في النهاية إلا الضرر للأمن القومي ولابد من الحذر.