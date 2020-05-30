صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك

شهدت محطة قطارات طنطا ومحيط مؤسسات ومباني حكومية والبنوك بمحافظة الغربية اليوم زحام الآلاف من المواطنين والأطفال سعيا فى قضاء حوائجهم وإنهاء كافة الخدمات الخاصه بهم عقب انقضاء أجازه عيد الفطر المبارك لمواجهة أخطار تفشي عدوى وباء "كورونا المستجد" وتأمين أرواح ذويهم .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تكليفاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بأهمية التنسيق مع روءساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للإحجام أخطار الإصابة بوباء "كوفيد 19 " .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري .

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء علاء الدين يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.