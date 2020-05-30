AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك

السبت 30/مايو/2020 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

شهدت محطة قطارات طنطا ومحيط مؤسسات ومباني حكومية والبنوك بمحافظة الغربية اليوم زحام الآلاف من المواطنين والأطفال سعيا فى قضاء حوائجهم وإنهاء كافة الخدمات الخاصه بهم عقب انقضاء أجازه عيد الفطر المبارك لمواجهة أخطار تفشي عدوى وباء "كورونا المستجد" وتأمين أرواح ذويهم .

اقرأ أيضًا:

 سيارات ميكروباص الأجرة بالغربية ترفع شعار ارتداء "الكمامة" للوقاية من "كورونا".. صور

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تكليفاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بأهمية التنسيق مع روءساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للإحجام أخطار الإصابة بوباء "كوفيد 19 " .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري .

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء علاء الدين يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك
صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك
صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك
صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك
صور ترصد.. زحام أهالي الغربية وارتدائهم الكمامات بمحطة طنطا والمؤسسات والبنوك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات رادعة للمخالفين.. محافظ المنوفية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

ضبط 4 سيارات لعدم التزام السائقين بارتداء الكمامة بالشرقية

غلق شارع البحر والجلاء فى الاتجاهين بالغربية

اعتبارًا من الغد.. محافظ الغربية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه للوقاية من كورونا

لعدم ارتداء الكمامة.. منع سيارة أجرة من الخروج من موقف سيارات بالبحيرة

شاهد.. محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجان لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

انتكاسة كبيرة لـ الصحة العالمية.. ألمانيا تعقب على قرار ترامب

أي أعراض تنفسية نعتبره كورونا.. الصحة: لم نحسب بعد ذروة انتشار الفيروس.. فيديو

سيقتل نصف العالم.. فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا.. التفاصيل

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

ترامب عن المحتجين أمام البيت الأبيض: مجموعات منظمة ليس لهم علاقة بجورج فلويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور