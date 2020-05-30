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محافظات

الأقصر.. مرور مستمر لرصد التعديات على الأراضي خلال أزمة كورونا.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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شمس يونس
عقد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال الأقصر ، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز بحضور  يوسف جلال نائب رئيس المركز واحمد ابوعيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الاعمال ومناقشة اوضاع القرى .

و شدد الهوارى على كافة المسئولين  ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على املاك الدولة  والأراضي الزارعية وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . 

كما اكد رئيس مدينة الزينية على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كوروناالمستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات .

جاء ذلك فى ضوء   توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بمختلف القطاعات .

وشكلت توجيهات المحافظ أيضا، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على تحقيق السلامة العامة للعاملين بالجهات الحكومية والمواطنين .
الأقصر.. مرور مستمر لرصد التعديات على الأراضي خلال أزمة كورونا.. صور
الأقصر.. مرور مستمر لرصد التعديات على الأراضي خلال أزمة كورونا.. صور
الأقصر.. مرور مستمر لرصد التعديات على الأراضي خلال أزمة كورونا.. صور
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