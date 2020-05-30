الأقصر.. مرور مستمر لرصد التعديات على الأراضي خلال أزمة كورونا.. صور

عقد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال الأقصر ، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء القرى بالمركز وسكرتيرى القرى ومسؤلى التنظيم بالمركز والقرى ومدير الوحدات الزراعيه بالمركز بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز واحمد ابوعيش سكرتير المركز، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير الاعمال ومناقشة اوضاع القرى .





و شدد الهوارى على كافة المسئولين ضرورة المرور المستمر لرصد مخالفات المبانى والتعدى على املاك الدولة والأراضي الزارعية وعدم التقاعس عن تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .





كما اكد رئيس مدينة الزينية على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنبيه بذلك على كافة العاملين بمختلف القطاعات .

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل بمختلف القطاعات .



