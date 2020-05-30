AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع الوفيات إلى 4515

السبت 30/مايو/2020 - 08:12 م
983 إصابة جديدة بفيروس
983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت تركيا تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4515 حالة.

كما سجلت تركيا 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 163103 حالة.

في وقت سابق، أعلنت تركيا تجاوز البلاد المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، موضحة أنها دخلت في مرحلة السيطرة على الوباء.

وقررت السلطات في تركيا تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق والنوادي اعتبارا من 1 يونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن تمديد القيود المفروضة بسبب كورونا لـ 3 مايو

فرنسا تسجل 387 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بورصة كورونا العالمية.. 1018 إصابة جديدة بألمانيا.. 191 باليابان 15803 في أمريكا.. الصين تتراجع وتركيا تسجل 2131

العالم يسجل أكثر من ربع مليون وفاة بسبب كورونا

رغم ارتفاع وفيات كورونا.. ولاية ألمانية تفتح الفنادق والخدمات السياحية

تركيا تسجل 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 4096

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

طريقة سريعة لعمل الكشري زي المحلات

شاهد| لقطات من جنازة الفنان الراحل حسن حسنى

سيقتل نصف العالم.. فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا.. التفاصيل

50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة فرنسية.. دواء الروماتيزم أثبت نجاحه بنسبة 73% فى علاج كورونا

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات