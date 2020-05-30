983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع الوفيات إلى 4515

أعلنت تركيا تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4515 حالة.





كما سجلت تركيا 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 163103 حالة.





في وقت سابق، أعلنت تركيا تجاوز البلاد المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، موضحة أنها دخلت في مرحلة السيطرة على الوباء.



