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اقتصاد

تعرف على إجراءات البنوك لبدء عملها..غدا

السبت 30/مايو/2020 - 08:47 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تبدأ البنوك عملها اعتبارا من غد الأحد، بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة للجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

واصدر البنك المركزي المصري؛ منذ الأحد الماضي قرارا بمنح العاملين بالبنوك إجازة لمدة 8 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وستبدأ البنوك كآخر يوم في شهر مايو الجاري والمحدد غدا؛ بالعمل بالمواعيد الرسمية الجديدة و الصادرة من البنك المركزي المصري والتي تتوافق مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارا من الثامنة مساء حتي السادس صباحا من اليوم التالي.

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فإنه من المقرر أن يبدأ الجهاز المصرفي عمله اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا  بالنسبة للموظفين بواقع 7 ساعات عمل.

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أما بالنسبة للمتعاملين مع فروع البنوك من الجمهور، فإن الفرع البنكي سيعمل من 9.30 صباحا حتي الساعة 3 عصرا بواقع 5.30ساعة فقط، مع التشديد علي إلتزام الفروع البنكية بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر التعامل بدون كمامة مع أي من العملاء.

وخلال الأحد الماضي؛ اصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وفروعها التابعة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ولمدة 8 أيام إجازة علي ان يتم العودة للعمل الأحد التالي له.

وخلال فترة الإجازة عززت البنوك من عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية و كذلك السلاسل التجارية والصيداليات الكبري؛ بغرض اتاحة أوراق النقد للعملاء خلال فترة العيد و استمرار عملياتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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