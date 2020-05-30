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أخبار العالم

وفق مرجعيات ثلاث.. الربيعة: المملكة تعمل جاهدة على تحقيق الحل السياسي في اليمن

السبت 30/مايو/2020 - 08:52 م
الدكتور عبدالله بن
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
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ميـــس رضــا
قال  المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إن الاستجابة السريعة من المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن يؤكد حرصها على الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني والأولوية التى يحظى بها عند المملكة.

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وأكد "الربيعة"، فى تصريحات لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة العربية السعودية أكبر المانحين للخطط الإنسانية في اليمن وما استجابتها لمؤتمر المانحين الأول لليمن في عام 2015م إلا دليل على ذلك، منوهًا بعمق العلاقات والروابط التاريخية والدينية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين المملكة واليمن.

وأعرب الدكتور الربيعة عن أمله في أن يحظى المؤتمر المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، باهتمام من المجتمع الدولي والدول المانحة على مستوى العالم، بالرغم من الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وأن تنعكس أهداف المؤتمر على أرض الميدان في اليمن.

وعبر الربيعة، عن تمنياته بإحلال السلام في اليمن، مشددًا على أن المملكة تعمل بجد للمساعدة في إيجاد الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدًا حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني و أمنه واستقراره، وأنها أيدت جميع المبادرات لوقف إطلاق النار وطلبت من جميع الأطراف الحضور إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل مستدام، مشيدًا بدعم المملكة للمبادرات الأممية للتوصل إلى حل دائم يقود إلى الاستقرار في اليمن وعودته إلى التنمية والبدء في رعاية شعبه، مؤكدًا حرص المملكة على يمن ينعم بالأمن والسلام والازدهار، ويكون داعمًا لاستقرار المنطقة ضمن المنظومة العربية والخليجية.

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