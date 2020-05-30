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أخبار العالم

إطلاق صاروخ سبيس إكس على متنه رائدا فضاء بنجاح .. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 09:50 م
إطلاق صاروخ سبيس
إطلاق صاروخ سبيس إكس على متنه رواد فضاء بنجاح
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قسم الخارجي
انطلق صاروخ "سبيس اكس" بنجاح في رحلة تاريخية على متنها رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما أعلنت "ناسا".

وأطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث تعد الرحلة هي أول رحلة مأهولة إلى الفضاء منذ 9 سنوات.

وبثت وسائل إعلام أمريكية لحظة إطلاق صاروخ "سبيس اكس" نحو محطة الفضاء الدولية.

قررت ناسا تأجيل الرحلة التاريجية في اللحظات الأخيرة يوم الأربعاء بسبب سوء الطقس.

وأطق على المهمة اسم "Demo-2" حيث سيتم نقل رائدي فضاء إلى المحطة الدولية، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان حاضرا عملية الإطلاق.
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