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منوعات

طفل يعثر على عملة أثرية عمرها 3500 سنة بصحراء النقب

الأحد 31/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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احمد شريف
اكتشف صبي يبلغ من العمر ست سنوات قرصا طينيا عمره 3500 عام يضم رسوما لسجين كنعاني مهزوم، تم أسره خلال معركة في الماضي.  

وفقا لصحيفة ديلي ستار، عثر الطفل إمري إليا على القرص الطيني الأثري، حين كان يتنزه مع عائلته حول  تل جاما في منطقة صحراء النقب في بالقرب من حدود غزة.

وسلم الطفل القطعة الأثرية الذي يبلغ عمرها 3500 عام إلى سلطة الآثار الإسرائيلية وحصل على شهادة المواطنة الصالحة..

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يعتقد أن القرص  الصغير، الذي يبلغ طوله 2.8 سم فقط، هو تذكار للنصر مثل ميدالية أو شارة شرف، وفقًا لعالم الآثار في IAA سار جانور.

ويعتقد أن هذا القرص، كان يستخدم  كزينة على الاحزمة أو على الملابس لإظهار انتصارات الملك، على أعدائه في هذه الحقبة الزمنية.
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