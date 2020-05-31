طفل يعثر على عملة أثرية عمرها 3500 سنة بصحراء النقب

اكتشف صبي يبلغ من العمر ست سنوات قرصا طينيا عمره 3500 عام يضم رسوما لسجين كنعاني مهزوم، تم أسره خلال معركة في الماضي.





وفقا لصحيفة ديلي ستار، عثر الطفل إمري إليا على القرص الطيني الأثري، حين كان يتنزه مع عائلته حول تل جاما في منطقة صحراء النقب في بالقرب من حدود غزة.





وسلم الطفل القطعة الأثرية الذي يبلغ عمرها 3500 عام إلى سلطة الآثار الإسرائيلية وحصل على شهادة المواطنة الصالحة..





اقرأ أيضا:





يعتقد أن القرص الصغير، الذي يبلغ طوله 2.8 سم فقط، هو تذكار للنصر مثل ميدالية أو شارة شرف، وفقًا لعالم الآثار في IAA سار جانور.



