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اقتصاد

اليوم.. استئناف العمل بـ النقد العربي السعودي

الأحد 31/مايو/2020 - 04:03 ص
مؤسسة النقد السعودي
مؤسسة النقد السعودي
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قسم الاقتصاد

تستأنف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كافة أعمال إدارتها و تجهيز مقرات العمل، اليوم الأحد؛ بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

 

قالت المؤسسة في تصريحات لها، إنه من المقرر أن تطبيق العودة تدريجيًا سيكون وفقًا لتقدير كل بنك.

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 ويشمل ذلك تشغيلا كاملا لفروع البنوك ومراكز التحويل وفقًا لأوقات العمل الطبيعية المحددة بموجب تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة قبل فترة إجراءات منع التجول، اعتبارا من اليوم.

 

وأوضحت المؤسسة ا، أن قرار العودة يأتي إنفاذًا للموافقة الصادرة في تاريخ  ٢٠٢٠/٥/٢٦، المتضمنة عددًا من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

 

وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداء من يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/٣١، وحتى نهاية يوم السبت ٢٠٢٠/٦/٢٠، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

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