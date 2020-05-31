متحدث المنوفية: أصحاب فرح الشهداء أقاموه وسط الزراعات.. فيديو

علق معتز حجازي المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية, أن واقعة فض فرح فى مركز الشهداء، بدأت بتجمع قرابة 20 شخصاً أمام أحد المنازل بقرية عمروس التابعة للمركز.

وأضاف معتز حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية أنه تم التدخل على الفور من رئيسة الوحدة وذهبت إلى الموقع عقب ورود بلاغ لها، ولم تغادر إلا بعد تفرق المواطنين وعدم استكمالهم لأعمال الفراشة، ولكن المواطنين تحايلوا على الأمر وذهبوا إلى منطقة زراعية وأقاموا الفرح هناك.

وأوضح معتز حجازي, قائلا "سنظل نكافح وننفذ القانون من أجل حماية الصحة العامة التى تمثل خط أحمر لنا".

وأشار إلي أن الدولة تقوم بدورها بأدواتها وآليتها من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.