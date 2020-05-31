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أخبار العالم

11 ألف عنصر لولاية واحدة .. الجيش الأمريكي يستدعي الحرس الوطني لمواجهة مظاهرات مقتل جورج فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
استعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة.

وبحسب "سي إن إن"، قال بيان للحرس الوطني في العاصمة واشنطن إنه تم استعدائه لمساعدة الشرطة في محيط البيت الأبيض بناء على تكليف من وزير الجيش بوزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الحرس الوطني جاهزيته لمساعدة الوكالات الفيدرالية والمحلية لحماية الحياة البشرية والممتلكات.

فيما أعلنت قوات الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا إرسال 10.800 جندي لمواجهة الاحتجاجات في الولاية، وأن هناك 4100 مواطن وجندي وطيار يواجهون بالفعل المظاهرات.

وذكرت "سي إن إن"، أن هناك ما لا يقل عن 8 ولاات ومقاطعة كولومبيا استعانت بالحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف.

وقالت إن 25 مدينة داخل 16 ولاية أعلنت بالفعل فرض حظر التجول بسبب المظاهرات.

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