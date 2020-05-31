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فن

بدء عرض مسلسل أبو عمر المصري لـ أحمد عز.. اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 10:22 ص
أبو عمر المصري
أبو عمر المصري
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محمد نبيـل

في كواليس الجماعات الإرهابية، وكيف يستغل البعض أصحاب المظالم في تحويلهم إلي إرهابيين، تدور أحداث المُسلسل المُثير "أبو عمر المصري"، مع النجم أحمد عز، والذي يبدأ عرضه اليوم على قناة "MBC مصر2 في تمام العاشرة مساءً يوميًا.


تدور قصة مسلسل "أبو عمر المصري"، حول المحامي المصري "فخر الدين"، الذي يؤسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد "تنظيماً سلمياً" يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي. 

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فيلجأ الجهاز الأمني إلى تصفية أعضاء هذا التنظيم، وينجو "فخر الدين" من محاولة اغتياله والتي يقتل فيها ابن خالته "عيسى"، فيهرب إلى فرنسا منتحلًا شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو "عمر" ليقرر "فخرالدين" أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، ويحاول العودة والثأر من قاتل ابن خالته.


مُسلسل "أبوعمر المصرى" بطولة أحمد عز، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبو الحسن، صبري فواز، إيمان العاصي، أحمد بدير، محمد سلام، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.


ويُعرض مسلسل "أبو عمر المصري" على "MBC مصر2" يوميًا الساعة 10:00 مساءً، ويُعاد يوميًا الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأحد 31 مايو 2020 الساعة 10:00 مساءً.

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