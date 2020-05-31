من بينها الاستعانة بكبائن التعقيم.. إجراءات مهمة اتخذتها شركة مياه الإسكندرية لمواجهة كورونا

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، أهمية بناء صرح وقائي لتوفير سبل السلامة وتأمين العنصر البشري والعاملين بالشركة، وتحقيق الاستفادة من القدرات واختصاصات الباحثين من الكيميائيين و العاملين بقطاع المياه ، لتدبير الإجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على الجهود الذاتية والإمكانيات المتاحة.









وقال المهندس أحمد جابر، فى تصريحات له اليوم، الأحد، إن تأمين العاملين من مخاطر التعرض لأي إصابة يتصدر أولويات الشركة ، باعتبارهم الثروة الحقيقية، والمورد الرئيسى للشركة.









وأضاف أن جميع القطاعات بالشركة توجه جهودها لتوعية العاملين، من خلال مبادرة إدارة الأزمات والكوارث بعرض عدد من الإجراءات الإحترازية الواجب تفعيلها داخل مقرات الشركة، والتى أثمرت عن تكاتف الجهود ونجاح فريق الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالعمل على التوازي بطرح فكرة تصميم وتصنيع ممرات لتعقيم الأفراد مع مراعاة المواصفات العالمية من حيث الأبعاد والتصميم وتزويدها بلوحة كهربية للتشغيل وخزان سعة ٢٠ لترا يكفي لتعقيم ١٠٠٠ فرد مزود بمادة مطهرة مجهزة بالجهود الذاتية وفقا للمعايير القياسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ولقد تم تنفيذ ٦٠ كابينة تعقيم بالإمكانيات الذاتية.









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وأوضح أنه تم توزيع كبائن التعقيم ووضعها بمداخل جميع مقرات الشركة من فروع ومحطات، علاوة على إرسال ٣٥ وحدة لشركتي الجيزة والدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وجار تجهيز عدد آخر لشركة أسوان.









وأشار "جابر" إلى دور قطاع المعامل والبحوث في تعبئة وتجهيز بخاخات كحول إيثيلي بتركيز ٧٠٪ وتوزع على العاملين، بالإضافة إلى دور إدارة الأزمات بتطبيق الإجراءات الوقائية للتعايش مع كورونا بلصق علامات إرشادية لتنظيم وقوف وجلوس الجمهور الوافد إلي الفروع ومنافذ خدمة العملاء للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فضلا عن قيام إدارة التوعية بتثقيف العاملين بتداعيات انتشار الفيروس ووسائل الوقاية والحماية من التعرض لأي إصابة.









وقال إن إدارة التسويق قامت بتعزيز المهمات الوقائية بتوفير الكحول الإيثيلي وكمية من الهاند جيل المركز والكمامات والقفازات الطبية المضادة للبكتيريا، و٣٠ جهازا لقياس درجة الحرارة ومستلزمات النظافة والتطهير متمثلة في ١٠٠ مضخة رش سعة ٢٠ لتر محمولة على الظهر، و٢ طن من الصابون السائل المركز والكلور، و١٠٠ مساحة معدنية، وذلك بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي.









ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات على النحو المطلوب على مستوى مقرات الشركة ومراقبة أعمال التطهير بصفة دورية، والكشف عن أي حالات مصابة والتعامل الفوري معها لتعزيز سبل الحماية بالشركة.









وأضاف أن الشركة مستمرة فى حملات تطهير شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، وبالأخص ذات الكثافة السكانية العالية انطلاقا من الدور المجتمعى للشركة تجاه المواطنين، علاوة على تطهير مقار بعض الأجهزة الحكومية ومدينة العلمين الجديدة.