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حديقة الحيوان: المتحف الحيواني يضم محنطات فرعونية ومن أغنى المتاحف عالميًا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:24 م
المتحف الحيوانى
المتحف الحيوانى
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن المتحف الحيوانى من أهم المناطق بحديقة الحيوانات ويعتبر من أغنى المتاحف على مستوى العالم وبه محنطات من عام 1900م.

وأضاف الدكتور محمد رجائى، خلال لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" أن المتحف به محنطات فرعونية لبعض مجسمات التماسيح، كما أن طلبة كلية الطب البيطرى والعلوم والزراعة يأتون لزيارة المتحف للاستفادة منه فى أبحاثهم.

وتابع أنه تمت إضافة أنثى وحيدة القرن الوحيدة الموجودة فى الشرق الأوسط بعد نفوقها وضعها فى المتحف بعد تحنيطها، مؤكدًا أن أنثى وحيد القرن توفت عن عمر 59 عامًا وهذا يعد عمرًا كبيرًا.

ولفت إلى أن هناك إجراءات احترازية تتم فى كل حدائق الحيوان لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أنه يتم تطهير الحديقة 3 مرات اسبوعيًا وتحصين الحيوانات بالتطعيمات اللازمة.

وأوضح أنه بالتعاون مع الشئون الهندسية بوزارة الزراعة يتم تطوير بيت الفيل لأن هناك عرضًا الآن لإحضار سلالة الفيل الآسيوي الهادئ وسيكون موجود قريبًا فى الحديقة ضمن خطة البدل بين الحيوانات التى تكاثرت فى الفترة الأخيرة داخل الحديقة واستبدالها بالحيوانات المنقرضة والغير متواجدة لدينا.
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