إخماد نيران حريق مصنع للكتان بقرية شبرا ملس بزفتى دون وقوع خسائر فى الأرواح

شهدت قرية شبرا ملس بمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق هائل بمصنع للكتان على مساحة فدان ونصف نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد محمد شبل مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في مصنع للكتان بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى.





وباشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة المجاورة قبل امتداده للمنازل المجاورة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.