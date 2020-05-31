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برلمان

الصداقة البرلمانية المصرية الصينية تهنئ بكين بمرور 64 عاما على العلاقات بين البلدين

الأحد 31/مايو/2020 - 01:38 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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فريدة محمد
توجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة القلبية لجمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية.

مؤكدا أن العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين القاهرة وبكين تعتبرا نموذجا رائعا للتعاون بين الدول الذى يجب أن يسود بين مختلف دول العالم لينعم العالم كله بالتنمية والسلام والاستقرار.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم إن العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية تشهد عصرا غير مسبوق فى تاريخ العلاقات بين مصر والصين، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى الصداقة المتينة والعلاقة المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج، والتي نقلت تلك العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة من خلال العديد من الاتفاقيات ومشروعات التعاون بين البلدين وظهر ذلك جليا أيضا في المساعدات المتبادلة بين الدولتين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس محمد فرج عامر إلى أن العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين كانت لها نتائجها الإيجابية التى تمثلت فى التطابق التام في الرؤى والآراء حول مختلف القضايا والملفات السياسية الدولية والإقليمية والعربية والإفريقية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية.

كما أوضح أن مصر كانت من أولى الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج عام 2013، موجها التحية للصين لحرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف المشروعات الصناعية والاستثمارية وغيرها داخل مصر.
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