نائب يطالب بتشكيل لجنة لرصد مخالفات "جراند سيتى" بعد تحولها لمأوى للكلاب الضالة

طالب اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشكيل لجنة هندسية لفحص جميع المخالفات داخل كمبوند جراند سيتى بزهراء المعادى، مؤكدا أن هذا المشروع تحول إلى مأوى للكلاب الضالة ولأكوام القمامة التى تحيط به من كل جانب.





وقال " محروس " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه لا توجد رقابة من أى جهة على هذه المشروعات التى يقوم أصحابها باستغلال قاطني الوحدات بها أسوأ استغلال دون تقديم أى خدمات لهم.





وأوضح أن هناك العديد من أصحاب المناصب السابقة الذين يحصلون على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا للإشراف على هذه المشروعات دون القيام باى عمل ولكن يستغلهم صاحب المشروع لإنهاء مصالحه مع مختلف الجهات بالدولة، مؤكدا أنه على سبيل المثال من يشرف على مشروع جراند سيتى ليس له أى عمل سوى أن يجلس فى مكتبه المكيف وأصبحت الشوارع الداخلية للمشروع فى حالة يرثى لها وأصبحت كلها مطبات عشوائية وغالبية السيارات تقف فى أماكن غير مسموح على الإطلاق الوقوف فيها لدرجة أن هذه الشوارع أصحبت للأسف الشديد لا تصلح لسير المواشى بها رغم ان هذا المشرف ومن معه يحصلون على أموالهم من ودائع السكان.





كما طالب اللواء عماد محروس بمواجهة اللجنة لجميع التراخيص الخاصة بإنشاء الأبراج داخل هذا المشروع خاصة أن المشرفين على المشروع ومن قاموا بتشييده غيروا فى ملامحه واستغلوا العديد من ممتلكاته فى غير الأغراض المخصصة لها طبقا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة.





وقال اللواء عماد محروس إن هناك آلاف الأطنان من أكوام ردش ومخلفات المبانى والزبالة التى تلقى يوميا فى جميع الشوارع والمناطق المحيطة بمنطقة جراند سيتى واصبحت كالجبال ولم تتحرك محافظة القاهرة أو حى البساتين لمنع هذه الكوارث ناهيك عن اعتزام رئيس حى البساتين إنشاء شادر للمنتجات المختلفة "خضراوات، أسماك، لحوم، الخ...." ومنطقة للحمامات العمومية، ضاربين عرض الحائط بالطابع الخاص للمنطقة كونها منطقة استثمارية بها العديد من الخدمات المختلفة، وأنهم ليسوا في احتياج لمثل هذه الإنشاءات غير المدروسة من قبل حي البساتين والمحافظة.





ونبه على أن هذا الأمر سوف يحول المنطقة إلى منطقة عشوائيات أخرى وسيزيد من التلوث بمختلف أنواعه سمعي و بصري ، فضلًا عن التلوث البيئي الناتج عن أنشطة هذه الأكشاك، مضيفا: "مع كل اسف، هذا الأمر ثبت ضرره البيئي وفشله في مناطق قريبة جدا، علي سبيل المثال في منطقة الشطر ١٣ بنفس المنطقة وفي مشروع بيتشو "اخر شارع السعادة نفسه ".





وحذر النائب عماد محروس من اقدام حى البساتين لاتخاذ هذه الخطوة الكارثية خاصة ان هايبر كارفور على بعد أمتار قليلة من المنطقة اضافة الى ان خطوط الضغط العالى توجد داخل هذه المنطقة مطالبا باقالة رئيس حى البساتين وأكد أنه كان يجب على رئيس حي البساتين إعطاء أولوية قصوى بنظافة المنطقة والعمل على إزالة القمامة المتراكمة بها وكذلك أكوام مخلفات البناء وإتخاذ إجراءات رقابية وقانونية لمنع تكدسها مرة أخرى خاصة أن القيادة السياسية كانت قد طالبت من الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع خاصة خلال فترات الحظر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





واتهم النائب عماد محروس مسئولى المحليات بانهم يريدون تحقيق مصالح خاصة لهم من وراء هذا المشروع مطالبا بانشاء حى جديد يسمى حى زهراء المعادى بدلا من تبعية هذه المناطق التى اصبحت ذات كثافة سكانية كبيرة لحى البساتين الذى اصبح جميع قياداته فاشلين وعاجزين عن حى مشكلات منطقة البساتين.