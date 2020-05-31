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رياضة

مصادر تونسية: شهادة رئيس الكاف لن تؤثر على القرار النهائي في قضية الوداد والترجي

الأحد 31/مايو/2020 - 02:42 م
الوداد ضد الترجي
الوداد ضد الترجي
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يسرى غازى
كشفت مصادر تونسية عن موقف مسئولى نادى الترجى من شهادة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والمساعد الموريتاني فى قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الوداد البيضاوي المغربي.



كان فريق الترجي توج بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي، كما خسر السوبر الأفريقي أمام نادى الزمالك بنتيجة ٣-١.



وفند المصدر التونسي اسانيده، قائلا: "أولا موقف الترجي قوي لأنه من الصعب التراجع عن قرارات اتخذت من قبل تاريخيا ولم نسمع عن تراجع هياكل مثل الكاف أو الفيفا حتى في درجات تقاضي الاستئناف عن أي قرارات".



وأضاف: "ثانيا مسئولو الترجي أبدوا استغرابا من تغيير بعض المواقف كشهادة مراقب المباراة الموريتاني، وكذلك أحمد أحمد، رئيس الكاف الذي زعم أنه أمر بانهاء المباراة لصالح الترجي بعد كم هائل من الضغوط من طرف مسئولين تونسيين كبار بداعى الخوف من الجماهير والخروج عن السيطرة في الملعب".



وتابع: "شهادة أحمد أحمد، رئيس الكاف، لن تؤثر في القرار النهائي وإذا ما حصل العكس، فإن هذه المؤسسات الدولية ستفقد مصداقيتها والحكم سيكون نهائيا لصالح الترجي من طرف المحكمة الرياضية الدولية المعروفة بالكأس".
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