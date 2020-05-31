مصادر تونسية: شهادة رئيس الكاف لن تؤثر على القرار النهائي في قضية الوداد والترجي

كشفت مصادر تونسية عن موقف مسئولى نادى الترجى من شهادة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والمساعد الموريتاني فى قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الوداد البيضاوي المغربي.









كان فريق الترجي توج بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب كان فريق الترجي توج بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي ، كما خسر السوبر الأفريقي أمام نادى الزمالك بنتيجة ٣-١.









وفند المصدر التونسي اسانيده، قائلا: "أولا موقف وفند المصدر التونسي اسانيده، قائلا: "أولا موقف الترجي قوي لأنه من الصعب التراجع عن قرارات اتخذت من قبل تاريخيا ولم نسمع عن تراجع هياكل مثل الكاف أو الفيفا حتى في درجات تقاضي الاستئناف عن أي قرارات".









وأضاف: "ثانيا مسئولو الترجي أبدوا استغرابا من تغيير بعض المواقف كشهادة مراقب المباراة الموريتاني، وكذلك أحمد أحمد، رئيس الكاف الذي زعم أنه أمر بانهاء المباراة لصالح الترجي بعد كم هائل من الضغوط من طرف مسئولين تونسيين كبار بداعى الخوف من الجماهير والخروج عن السيطرة في الملعب".



