بعد إصابتها بـ كورونا.. رسالة دعم قوية من أحمد شوبير لـ آية عبد الرحمن ..شاهد

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، دعمه إلى آية عبد الرحمن مذيعة "إكسترا نيوز" بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.







ونشر أحمد شوبير صورة لـ آية عبد الرحمن، معلقا "‏خالص الدعاء بالشفاء العاجل للزميلة أية عبدالرحمن ربنا يقومها بالسلامة وترجع بخير باْذن الله".





وأعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا ونشرت تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وكتبت آية عبد الرحمن "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا .. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".



