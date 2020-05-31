ضربات أمنية قاصمة لتجار الكيف.. ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عربي الجنسية بحوزته 121 كيلو هيروين بقيمة 24 مليون جنيه.. والقبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 82 طربة حشيش بمطروح ..صور

سقوط تشكيل عصابي بحوزته 121 كيلو هيروين

التشكيل العصابى يتزعمه شخص عربي الجنسية

العصابة تهرب الهيرويين من دولة عربية

إحباط ترويج 82 طربة حشيش





وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربات أمنية قاصمة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها وبحوزتهم 121 كيلو جرام لـ مخدر الهيروين.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (تشكيل مكون من 6 عناصر إجرامية – "مصريين – ومن حاملى جنسية إحدى الدول العربية")، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية وآخر مصرى الجنسية بزعامة التشكيل والإتفاق مع منتجى المواد المخدرة بموطن الأول، ليقوم شخص ثالث بالاتفاق مع بعض المهربين بإحدى الدول العربية لتهريب تلك الشحنات والاحتفاظ بها بمخازن خاصة بهم لحين نقلها لإحدى المحافظات، حتى يتم تسليمها والاحتفاظ بها بمخازن سرية لحين تجهيز المواد الكيميائية والأدوات اللازمة لإعادة تدوير تلك المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها لترويجها من خلال باقى أفراد التشكيل العصابى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية" تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط (5 من عناصر التشكيل) ، وبرفقتهم (3 أشخاص) ، وعثر بحوزتهم على (324 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 81 كيلو جرام – 1 كيلو جرام لمخدر الشابو - 7 جرام لمخدر الكوكايين – 100 جرام لمخدر الحشيش - 200 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 100 قرص مؤثر لعقار باركينول – مبالغ مالية قدرها "3200 دولار أمريكي – 195 ألف جنيه مصرى" – 23 هاتف محمول – 4 ميزان – ماكينة لعد النقود - 3 أجهزة "لاب توب" – 6 سيارات) وبتطوير مناقشة المتهمين وتحليل المعلومات أمكن تحديد مخزن خاص بزعيم التشكيل والذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.





وتم استهداف المخزن المشار إليه وبتفتيشه عثر بداخله على "37" لفافة تحوى كل واحدة كمية من مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر "الهيروين الخام" وزنوا إجماليًا "40" أربعون كيلوجرام، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم واستخدام السيارات فى النقل والترويج بالإشتراك مع المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2400000- أربعة وعشرون مليون جنيه تقريبًا).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهم





كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط إثنين من لعناصر الإجرامية بمطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكانًا لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما (82طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام – 2 كيلو جرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوى – 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة فى عمليات الكبس والتصنيع – مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان - سيارة)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1170000 – مليون ومائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا).



