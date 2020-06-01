تعديل مواعيد العمل بالهيئة العامة للاستثمار.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المواعيد الجديدة للعمل التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا وذلك تم مراعاةً لقرار الحظر الذى اصدره مجلس الوزراء.
واستأنفت الهيئة، امس الاحد، نشاطها بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين وقطاعاتها المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
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وبالتزامن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية اتاحت الهيئة كافة الخدمات الإلكترونية منعًا للازدحام وتقليلًا للتجمعات، اذ هناك عدد من الخدمات الإلكترونية مفعلة بالفعل مثل خدمتي الجمعيات العادية ومحاضر مجلس الإدارة وكذلك خدمة التأسيس، بالإضافة إلى إمكانية حجز كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفروعها المختلفة إلكترونيًا منعًا للازدحام وتقليلًا لساعات الانتظار من ناحية، وتيسيرًا على الجمهور من ناحية أخرى.
فيما قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة ، نستهدف تحقيق التوازن بين استمرار العمل بكافة فروع مراكز خدمات المستثمرين وكذلك قطاعات الهيئة العامة للاستثمار المختلفة مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والجمهور المتردد عليها يحقق الهدف المنشود لتجاوز هذه المرحلة.
يشار الى أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور والتأكيد على ارتداء الكمامات خلال التعامل مع موظفي الهيئة، وتقديم بعض الخدمات الإلكترونية.
واستأنفت الهيئة، امس الاحد، نشاطها بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين وقطاعاتها المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
أقرا ايضا .."العامة للاستثمار" توضح كيفية استخراج شهادة عدم الالتباس للشركات إلكترونيا
وبالتزامن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية اتاحت الهيئة كافة الخدمات الإلكترونية منعًا للازدحام وتقليلًا للتجمعات، اذ هناك عدد من الخدمات الإلكترونية مفعلة بالفعل مثل خدمتي الجمعيات العادية ومحاضر مجلس الإدارة وكذلك خدمة التأسيس، بالإضافة إلى إمكانية حجز كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفروعها المختلفة إلكترونيًا منعًا للازدحام وتقليلًا لساعات الانتظار من ناحية، وتيسيرًا على الجمهور من ناحية أخرى.
فيما قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة ، نستهدف تحقيق التوازن بين استمرار العمل بكافة فروع مراكز خدمات المستثمرين وكذلك قطاعات الهيئة العامة للاستثمار المختلفة مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والجمهور المتردد عليها يحقق الهدف المنشود لتجاوز هذه المرحلة.
يشار الى أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور والتأكيد على ارتداء الكمامات خلال التعامل مع موظفي الهيئة، وتقديم بعض الخدمات الإلكترونية.