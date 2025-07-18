اصطدام تريلا.. النقل: اجراءات قانونية تجاه كل من نشر أخبار خاطئة عن انهيار كوبري مشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا صباح اليوم بشأن ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام تحت عنوان " انهيار كوبري مشاه يشل الحركة على زراعي القليوبية " .



وتؤكد الهيئة أن الكوبري لم يحدث له انهيار وان ماحدث يتمثل في اصطدام تريلا محملة ببلدوزر (بارتفاع اكبر من الارتفاع المقرر للعبور من الكوبري به للمرور من الكوبري و الذي يبلغ 5.5 متر) بالمشاية المعدنية للكوبري وذلك الاتجاه القادم من بنها الى القاهرة مما ادى الى ازاحة المشاية المعدنية من على الاعمدة من الجهة اليمنى دون وقوع اي اصابات او وفيات وعلى الفور كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري وقيادات الهيئة العامة للانتقال لموقع الكوبري وتم عمل تحويلات مرورية للاتجاهين القادم من والى القاهرة الى داخل مدينة طوخ لتجاوز منطقة الكوبري وتم الدفع بعدد 3 أوناش عملاقة لفك دعامة المشاية المعدنية العلوية للكوبري ورفعها على جانب الطريق واعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مع سرعة اصلاح المشاية واعادتها الى مكانها بالكوبري.



هذا وقد قررت وزارة النقل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من نشر اخبار خاطئة عن انهيار كوبري مشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي كما تناشد الوزارة وسائل الاعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من اخبار والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل كما تناشد الوزارة سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها حفاظا على المواطنين ولعدم تعطيل مسيرة الحركة المرورية ، وحتي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.