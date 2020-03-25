"العامة للاستثمار" توضح كيفية استخراج شهادة عدم الالتباس للشركات إلكترونيا





وحددت الهيئة 4 خطوات لاستخراج الشهادة:





الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب على الموقع الالكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.



الثانية : تقديم طلب للحصول على شهادة عدم الالتباس.



الخطوة الثالثة : دفع الرسوم الخاصة بالخدمة باستخدام بطاقة الائتمان.



الخطوة الرابعة والاخيرة: ستقوم الهيئة بإرسال شهادة عدم الالتباس من خلال البوابة الالكترونية.



وتتيح الهيئة عدة خدمات الكترونيا والتى تشمل خدمات تأسيس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات.



كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن امكانية استصدار شهادات عدم الالتباس الكترونيا، وذلك تيسيرا على المستثمرين والشركات.