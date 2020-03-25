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اقتصاد

"العامة للاستثمار" توضح كيفية استخراج شهادة عدم الالتباس للشركات إلكترونيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:52 م
العامة للاستثمار
العامة للاستثمار
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علياء فوزى
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن امكانية استصدار شهادات عدم الالتباس الكترونيا، وذلك تيسيرا على المستثمرين والشركات.


وحددت الهيئة 4 خطوات لاستخراج الشهادة:


الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب على الموقع الالكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.

الثانية : تقديم طلب للحصول على شهادة عدم الالتباس.

الخطوة الثالثة : دفع الرسوم الخاصة بالخدمة باستخدام بطاقة الائتمان.

الخطوة الرابعة والاخيرة: ستقوم الهيئة بإرسال شهادة عدم الالتباس من خلال البوابة الالكترونية.

وتتيح الهيئة عدة خدمات الكترونيا والتى تشمل خدمات تأسيس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات.
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