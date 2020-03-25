"العامة للاستثمار" توضح كيفية استخراج شهادة عدم الالتباس للشركات إلكترونيا

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن امكانية استصدار شهادات عدم الالتباس الكترونيا، وذلك تيسيرا على المستثمرين والشركات.
وحددت الهيئة 4 خطوات لاستخراج الشهادة:
الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب على الموقع الالكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.
الثانية : تقديم طلب للحصول على شهادة عدم الالتباس.
الخطوة الثالثة : دفع الرسوم الخاصة بالخدمة باستخدام بطاقة الائتمان.
الخطوة الرابعة والاخيرة: ستقوم الهيئة بإرسال شهادة عدم الالتباس من خلال البوابة الالكترونية.
وتتيح الهيئة عدة خدمات الكترونيا والتى تشمل خدمات تأسيس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات.
وحددت الهيئة 4 خطوات لاستخراج الشهادة:
الاولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب على الموقع الالكترونى للهيئة www.gafi.gov.eg وسيتم مراجعة المستندات.
الثانية : تقديم طلب للحصول على شهادة عدم الالتباس.
الخطوة الثالثة : دفع الرسوم الخاصة بالخدمة باستخدام بطاقة الائتمان.
الخطوة الرابعة والاخيرة: ستقوم الهيئة بإرسال شهادة عدم الالتباس من خلال البوابة الالكترونية.
وتتيح الهيئة عدة خدمات الكترونيا والتى تشمل خدمات تأسيس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات.