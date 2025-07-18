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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: ارتفاع كبير في عدد حالات الانتـ.حار هذا العام

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، تسجيل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الانتحار بصفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرةً، إلى أنّ البيانات تكشف عن انتحار 15 جنديا منذ بداية العام الجاري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن المستشفيات استقبلت جثث 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق؛ طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة جباليا في قطاع غزة، بالإخلاء الفوري إلى الجنوب في منطقة المواصي، حيث يعتزم شن عدوانا على جباليا.

وأصدر أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال تحذيرا، للسكان الفلسطينيين المتواجدين في منطقة جباليا في بلوكات 602, 606, 699, 713-718 بضرورة الإخلاء إلى المواصي.

وأعلن أدرعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف نشاطه العسكري في كل منطقة تستخدم للأنشطة "الإرهابية" ولاطلاق القذائف الصاروخية نحو دولة اسرائيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 58,667، و الإصابات إلى 139,974.

وأوضحت مصادر طبية،  الخميس، أن من بين الحصيلة 7,843 شهيدا، و27,933 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 26 شهيدا، وأكثر من 32 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 877 شهيدا، وأكثر من 5,666 مصابا.

جيش الاحتلال الانتحار القاهرة الإخبارية

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