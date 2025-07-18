بعد صفقة روني.. برشلونة يتحرك لضم شقيقه ريان باردجي

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تحرك نادي برشلونة لضم ريان باردجي، شقيق لاعبه روني باردجي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "برشلونة يسعى أيضًا لضم ريان باردجي شقيق روني، البالغ من العمر 15 عامًا، مدرج على قائمة برشلونة بعد انتهاء عقده مع نادي كوبنهاجن حيث سيبلغ السادسة عشرة من عمره في نوفمبر، والعديد من الأندية ترغب في التعاقد معه في صفقة انتقال حر".

وأضاف: “يحاول كوبنهاجن أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، لكن الوضع لا يزال مفتوحًا حتى اليوم”.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أعلن الإثنين الماضي ، عن ثاني صفقاته الصيفية، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وأوضح النادي الإسباني في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع كوبنهاجن الدنماركي لانتقال اللاعب روني باردجي وسيوقع الجناح عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو 2029.

وُلد روني باردجي، السويدي الجنسية، في الكويت في 15 نوفمبر 2005، وهو لاعب شاب جديد انضم إلى نادي برشلونة، ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وهو معروف بمهارته وسرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، وهي صفات تجعله لاعبًا واعدًا في المستقبل.