بحضور 4 آلاف باحث.. "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة" ينطلق الثلاثاء برعاية أشرف صبحي

ينطلق بعد غد الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية : تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم و الذي ينظمه عبر تقنية زووم على مدى ثلاثة أيام الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع الاتحادين العربي والافريقي للثقافة الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب.









كما ينطلق المؤتمر بدعم ومشاركة كل من :





إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية

اتحاد اللجان الأولمبية العربية

اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية

اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية

اتحاد الاتحادات النوعية المصرية

الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية









المسجلون في المؤتمر :

٤٠٠٠ باحث ومهتم من ١٨ دولة عربية

الشريك الإعلامي: جريدة أخبار الرياضة

الشريك التقني : سبورتولوجي

مدير المؤتمر: الدكتور محمود سيد هاشم









ويعقد في ست جلسات على مدى يومين ليناقش كل ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية وما تتطلب على ان تكون الجلسة الافتتاحية في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة يتحدث فيها راعي المؤتمر الدكتور أشرف صبحي و الشيخ سعود العبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والوزير المفوض عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية. المؤتمر العلمي الدولي الثالث للثقافة الرياضية تحت عنوان تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم









يتحدث فيها الدكتورة ابونا بول ممثلة لمنظمة الصحة العالمية والبروفسير ميشيل كولوتشي عضو غرفة فض المنازعات في الفيفا وموجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة سبأ جرار رئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية. وستكون الجلسة الأولى بعنوان تعديل المسار وتحديد الاشتراطات لرياضة آمنة









وتتناول الجلسة الثانية تأثير الجائزة على قوانين بعض اللعبات الرياضية ويتحدث فيها اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية والدكتور رجا الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان ولطفي لعبيد رئيس الاتحاد التونسي للترايثلون.









وتبحث الجلسة الثالثة عن :استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة ويتحدث فيها الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع و الدكتور سعد شلبي استاذ اقتصاديات الرياضة ونونو كاردوزو مدير تطوير نادي سبورتنج لشبونة وسالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي .









وتتناول الجلستان الرابعة والخامسة تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات ويتحدث فيها سلفاتوري شيفالي رئيس جمعية القانونيين الرياضيين بإيطاليا ومحمد المهيري مدير إدارة الشئون القانونية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وبرنارد بالميرو مدير الإدارة القانونية السابق بالفيفا والدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية .









وتناقش الجلسة السادسة دور الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط ويتحدث فيها حياتي ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وفواز الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية وحسن شرارة رئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية وعبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين ومحمد اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية.







