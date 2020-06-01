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مرأة

في 5 دقائق.. طريقة عمل السجق الإسكندراني الأصلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد السجق الاسكندراني  احد الاكلات المصرية الشهيرة التي يعشقها الكثير ، ويمكن ان تقدمها كل أم في منزلها بالطريقة الاصلية
 
المكونات
نصف كيلو سجق
3 حبه فلفل رومي
3 حبه بصل
3 حبه طماطم
زيت
مكعب مرق
ملح / فلفل/ بهار / كسبره جافه


الطريقه
نضع الزيت علي النار ثم نضيف السجق وعليه التوابل حتي يتغير اللون ثم نقطع البصل والفلفل والطماطم ونضع البصل ومكعب المرق ونقلب جيدا حتي يدبل البصل مع السجق ثم نضيف الفلفل الاخضر ونتركه ونقلبه جيدا ثم اخيرا نضع الطماطم ونستمر في التقليب ثم يقدم في سندوتشات اوطبق علي حسب الرغبه وبالهنا
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