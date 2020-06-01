وكيل تعليم البحيرة: إتاحة التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين واستمرارًا للجهود التي تنتهجها الوزارة من إجراءات احترازية في مواجهة أى تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد تم إتاحة رابط إلكترونى يمكن من خلاله تسجيل رغبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية عربي، وذلك فى الفترة من 1/6/2020 وحتى 15/6/2020 وفقًا للمواعيد والشروط والإجراءات كما وردت بنشرة قبول رياض الاطفال للعام 2020-2021 التى اعتمدها معالى المحافظ بتاريخ 18/5/2020 على أن يتم التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية عربي من الرابط التالى:

https://forms.gle/QvKmg8Sauh9Pqhjm9









كما أكد وكيل تعليم البحيرة حرص الوزارة على صحة وسلامة كافة العاملين من معلمات وموجهين بمنظومة رياض الأطفال وأولياء الأمور والأطفال المتقدمين لهذه المرحلة مشيرًا إلى التنسيق لجميع المتقدمين بمعرفة اللجان المشكلة فى المدرسة والادارة التعليمية والموضحة بنشرة القبول والمسلمة لجميع الإدارات التعليمية.





وأوضح وكيل تعليم البحيرة بأن مديرو الإدارات التعليمية لديههم كافة الصلاحيات لتيسير عملية التقديم والتنسيق وفقًا للقواعد والتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الضرورية أثناء التقديم والتنسيق.





وشدد الدكتور محمد سعد محمد على ضرورة الإلتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد مع اتخـــاذ كافــة التـدابير الوقائية اثنــاء التقديم والورقى بما فيها (ارتداء الكمــــامات والقفـــازات) على ان يكون التقديم في مكان مفتوح جيد التهوية للحفاظ علي امن وسلامة وارواح الأطفال وكذلك العاملين والمتعاملين أثناء عملية التقدم.



