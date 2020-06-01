AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم البحيرة: إتاحة التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:38 ص
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد محمد وكيل التعليم بالبحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين واستمرارًا للجهود التي تنتهجها الوزارة من إجراءات احترازية في مواجهة أى تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد تم إتاحة رابط إلكترونى يمكن من خلاله تسجيل رغبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية عربي، وذلك فى الفترة من 1/6/2020 وحتى 15/6/2020 وفقًا للمواعيد والشروط والإجراءات كما وردت بنشرة قبول رياض الاطفال للعام 2020-2021 التى اعتمدها معالى المحافظ بتاريخ 18/5/2020 على أن يتم التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية عربي من الرابط التالى: 
https://forms.gle/QvKmg8Sauh9Pqhjm9


كما أكد وكيل تعليم البحيرة حرص الوزارة على صحة وسلامة كافة العاملين من معلمات وموجهين بمنظومة رياض الأطفال وأولياء الأمور والأطفال المتقدمين لهذه المرحلة مشيرًا إلى التنسيق لجميع المتقدمين بمعرفة اللجان المشكلة فى المدرسة والادارة التعليمية والموضحة بنشرة القبول والمسلمة لجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم البحيرة بأن مديرو الإدارات التعليمية لديههم كافة الصلاحيات لتيسير عملية التقديم والتنسيق وفقًا للقواعد والتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الضرورية أثناء التقديم والتنسيق.

وشدد الدكتور محمد سعد محمد على ضرورة الإلتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد مع اتخـــاذ كافــة التـدابير الوقائية اثنــاء التقديم والورقى بما فيها (ارتداء الكمــــامات والقفـــازات) على ان يكون التقديم في مكان مفتوح جيد التهوية للحفاظ علي امن وسلامة وارواح الأطفال وكذلك العاملين والمتعاملين أثناء عملية التقدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا العام المقبل

تعرف علي قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

بدءا من يونيو قبول الطلبات.. اعتماد قواعد القبول لمرحلة رياض الأطفال بالبحيرة

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2021/2020

تعليم البحيرة: إتاحة التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة

بدء التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات الرسمية بالسويس أول يونيو

ترشيحاتنا

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

صديق عمرى ولم أتقاضى أجرا.. إيساف يعتذر عن غنائه في حفل عقد قران.. فيديو

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

إعلامية كويتية: مصر أبهرت العالم بحالة الثبات الاقتصادي رغم مخاطر كورونا

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها