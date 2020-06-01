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سيارات

لو هتخرج بسيارتك اليك 14 معلومة لحمايتك من فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

البقاء في المنزل ليس دائمًا من اختيارنا فهو حسب إحتياجاتنا ، وكثيرون منا بحاجة إلى الحصول على الأطعمة والذهاب إلى الأعمال الأساسية والحصول على العلاج . وعلى الرغم من انتشار فايروس كورونا اصبح من الضري البقاء فى المنزل لاطول فترة ممكنة .

ولكن يضطر البعض للنزول ، واصبح على السائقين معرفة الطرق التي يمكن بها أن يحموا أنفسهم والآخرين وتعقيم السيارة .

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احمى نفسك بالوقاية الضروريه

- حدد عدد الأماكن التي تتجه إليها يجب على السائقين الالتزام باللوائح التي وضعتها الحكومة لإبطاء انتشار الفيروس ، والتي غالبًا ما تشمل البقاء في مكان ما باستثناء المهمات الأساسية. كلما ذهبت إلى أماكن أكثر ، زادت فرصك في التفاعل مع شخص ما أو شيء ما مع الفيروس - مما يزيد من خطر إحضار ذلك إلى سيارتك .

- كن حذرًا بشكل أكبر بشأن ما تلمسه عند تعبئة الوقود . وقد أظهرت الدراسات أن مضخات الوقود يمكن أن تحمل ما يصل إلى 11835 مرة من جراثيم تعتبر في متوسط مقعد المرحاض العام .

ويجب ارتداء القفازات عند لمس مضخات الوقود ولوحات المفاتيح وغيرها من المناطق عالية اللمس في محطة الوقود ، والتي قد لا يتم تعقيمها بانتظام

- حدد عدد الركاب الذين تقود بهم السيارة ، يزيد خطر التعرض أيضًا من زيادة عدد الركاب الذين يكونون في سيارتك. إذا كنت أنت فقط في السيارة ، فربما لا تكون هذه مشكلة كبيرة ، لكن الأطفال والركاب الآخرين يجعلون الأمور أكثر تعقيدًا ، إن السيارات الكبيرة تحمل عددًا أكبر من الجراثيم أكثر من السيارات العادية لأن الشاحنات عادة تنقل المزيد من الركاب.

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النظافة الشخصية للحماية من الفيروس

-  اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بشكل متكرر . تنطبق التوصيات العامة لتجنب فيروس كورونا COVID-19 على السفر بالسيارة على أي جزء في حياتك. جميع الخبراء قالوا إنه يجب استخدام معقم اليدين مباشرة بعد ركوب سيارتك لتجنب تلويثها بالجراثيم التي قد تكون التقطتها عندما تكون بالخارج . لاننا نلمس أسطح كثيرة يلمسها أشخاص آخرون أكثر من أي عصر آخر في التاريخ.

- قم بتطهير المناطق كثيرة اللمس في سيارتك بشكل متكرر. تطهير المناطق كثيرة اللمسة في كل مرة تدخل فيها وتخرج من سيارتك أمر مهم للغاية ، وتطهير هذه البقع في أي وقت تذهب فيه إلى الأماكن العامة. إن عجلة القيادة ، ومقبض الباب الداخلي ، ومقبض ناقل الحركة ، وحزام المقعد ، والراديو ، وحامل الأكواب كلها نقاط ساخنة محتملة للتلوث ويجب تطهيرها بانتظام

 

تطهير وتعقيم السيارات

- لا تنس تطهير لوحة القيادة الخاصة بك أيضًا ، لانها تعد لوحة العدادات ، واحدة من أكثر الأسطح المعرضة للجراثيم الموجودة داخل السيارة.             

- افتح النوافذ لتهوية سيارتك عند كثرة المشاوير ، بعض الدراسات تظهر أن الفيروس الجديد يمكن أن يعيش في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ، لذا فإن ترك نوافذ سيارتك مفتوحة بين الرحلات لمدة بضع دقائق على الأقل في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض

 -  مشاركة الأشخاص في الإحتياطات تأكد من أن أي شخص يشاركك السيارة يأخذ نفس الاحتياطات ، وعلى كل سائق تطهير الأسطح كثيرة اللمس بعد كل استخدام

- نظافة السيارة تعطي أفضل النتائج  للحصول على أفضل النتائج ، نظف المناطق كثيرة اللمس بالصابون قبل تطهيرها . إن القضاء على الفايروس من داخل السيارة ليس سوى عمل يهتم به أصحاب السيارات الأفراد المهتمين بالوقاية من الفايروس التاجي ، وطريقة التنظيف سهله وذلك بصابون السيارة المفضل لديك ، وقبلها يجب إزالة الملوثات التي هي مجرد أوساخ ، أوخردة ، أو قمامة ، أو ربما ، بقع زيت أو تعرق وبعدها تتمكن الأدوات الأخرى من القيام بالتنظيف . فالتنظيف بدون إزالة الأوساخ السطحية يقلل من النظافة حتى مع أفضل المطهرات .


مواد تساعد على النظافة والتطهير

- استمر في استخدام المناديل المطهرة في سيارتك حيث يتم استخدامها بشكل أكثر فعالية من البخاخات . ويجب على أي مناديل أو رذاذ مطهر معتمد بحماية البيئة ان يقوم استخدامها وفقًا للتوجيهات الموجودة على العبوة. و إن ترك المطهر على سطح ملوث فترة كافية من الوقت وضرورية لقتل الجراثيم بالشكل الصحيح في السيارة. ونوصي باستخدام مناديل معقمة والاحتفاظ بصندوق في سيارتك ليسهل الوصول إليها. في بحثه ، إن المناديل كانت أكثر فاعلية في القضاء على البكتيريا في المنازل ، لأنه عندما يستخدم الناس البخاخات ، لا يسمحون لهم بالجلوس على السطح لفترة كافية لتعمل بشكل كامل.

- استخدم المنظفات المناسبة بداخل سيارتك. فالعديد من منتجات التنظيف تقتل الفيروس على الأسطح ، ولكن ليست جميعها آمنة للاستخدام داخل السيارة. و إذا كنت تستخدم مطهرًا يحتوي على مادة التبييض ، فستفوز بالتأكيد في معركة التنظيف ، ولكن سيتسبب ذلك بلون أبيض. ولكن باختبار المطهر في منطقة صغيرة غير واضحة ، وتكرار ذلك الاختبار على البقع عالية اللمعة في سيارتك ، ستلاحظ ما إذا كان المطهر يسبب أي تغير في اللون أو تبييضه قبل ترك المنظف فترة طويلة الموصى بها.

- حاول تجنب أماكن الركوب المتكرر ، اتخذ احتياطات إضافية إذا لزم الأمر، ولتقليص عدد حالات التعرض ، حاول تقليل استخدام مشاركة ركوب السيارة مثل أوبر إلا إذا لزم الأمر تمامًا . و إذا كنت بحاجة إلى المشاركة في الركوب لسبب ما ، فاستخدم معقم اليدين بعد الخروج ولا تلمس أصابعك على وجهك قبل القيام بذلك . لإنه من أجل الحماية  من الفيروسات ، ويجب على سائقين الشركات توفير مطهر اليد للركاب ويجب عليهم تطهير المقعد الخلفي كل يوم .

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