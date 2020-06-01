AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:04 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
عدلت هيئة السكة الحديد، جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، وسيتم تشغيل ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من يوم ٢ يونيو.

كما قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد ٢١ قطارا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسيرة ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ أسوان - القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم؛ على أن يتم تشغيلها يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات وتم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.

وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين الموافق 1- 6- 2020.
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: 28 قطارا إضافيا لمواجهة الازدحام بأوقات الذروة .. مستند

وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

خلال أيام العيد.. وزارة النقل تعلن مواعيد جديدة لتشغيل القطارات

لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة

قطار مميز لنقل العاملين بهيئة السكة الحديد خلال أيام العيد لتيسير عملهم .. صور

ترشيحاتنا

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

تعرف على أسباب إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا قبل دفنها .. صور

الصحة: ظهور 3 أعراض ترجح كفة الإصابة بفيروس كورونا

مصادر فيتامين D لمواجهة فيروس كورونا

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بويكا الغلابة: رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة بسبب رياضة الباركور

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة