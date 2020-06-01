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رياضة

مرتضى منصور: معركتي مع الاتحاد الإفريقي وليس الأهلي.. ولافتة نادي القرن ستستمر لأجيال.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:21 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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قسم الرياضة
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن لافتة نادي القرن ستستمر لأجيال. 

وقال مرتضى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لدينا مستندات أن الزمالك الأول والأهلي الرابع، معركتي مع الاتحاد الإفريقي وليس الأهلي".

وأكمل : "لافتة نادي القرن ستستمر طول العمر لأجيال لأننا أحيانا لا نحصل على حقنا بالقانون فنحصل عليه بالأمر الواقع".

وصرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن القلعة البيضاء تعمل حاليا على إعداد ملف ستتقدم به للمحكمة الرياضة خلال إسبوعين على الأكثر.

وتابع أن الزمالك حصل على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض بلقب نادي القرن، وستم تقديمها للمحكمة الرياضة خلال الفترة المقبلة.
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