الشرطة الأمريكية تعتدي على مسن في الشارع.. فيديو

نشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن.

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي.

وكان نحو 5000 عضو من الحرس الوطني انتشروا صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.

What the fuck is wrong with the police in America? pic.twitter.com/OwztaWcovX This poor older man with a cane ...