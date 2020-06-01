الشرطة الأمريكية تعتدي على مسن في الشارع.. فيديو

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، شريط فيديو لإعتداء الشرطة الأمريكية على رجل مسن، أثناء سيره في الطريق، دون أن يشارك حتى في الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الأمريكي حاليا.





وأعلن عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات.





نشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن.





فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، حظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي.





وكان نحو 5000 عضو من الحرس الوطني انتشروا صباح أمس، الأحد، في 15 ولاية وواشنطن العاصمة، مع استعداد 2000 آخرين للتنشيط إذا لزم الأمر.