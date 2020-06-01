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رياضة

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم ظهير أيمن أياكس أمستردام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
واصل نادي باريس سان جيرمان، تصرفه المعتاد ضد برشلونة خلال السنوات الأخيرة، من خلال اقتحام الصفقات التي يراقبها العملاق الكتالوني، في كل فترة انتقالات.

وسبق أن تنازع برشلونة وسان جيرمان في الموسم الماضي على صفقتي فرينك دي يونج، وماتياس دي ليخت، نجمي أياكس السابقين، ويبدو أن الصراع بينهما سيتجدد مرة أخرى هذا الصيف.

وبحسب مجلة “فرانس فوتبول“، فإن باريس سان جيرمان بدأ التفاوض مع المقربين من سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي، الذي يرتبط بتعاقد مع ناديه لصيف 2022.

وأضافت المجلة الفرنسية، أن مسؤولي سان جيرمان لم يتقدموا بعد بعرض رسمي لضم ديست، في الوقت الذي يرحب فيه اللاعب الأمريكي الشاب بفكرة الانتقال إلى حديقة الأمراء.
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