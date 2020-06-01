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فن

طرح أولى حلقات مسلسل "ليه لأ" في 4 يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "ليه لأ" يوم 4 يونيو الجاري على إحدى المنصات الرقمية، حيث أطلقت الشركة المنتجة له مؤخرا البوستر الرسمى له، والبرومو الرسمي للعمل، الذى يحتوى على 15 حلقة فقط، حيث كان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى المنصرم، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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