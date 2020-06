اعتقال أحد المشاركين في حريق مقر المحكمة في ولاية تينسي الأمريكية

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة ناشفيل في ولاية تينسي الأمريكية، اليوم الاثنين، اعتقال أحد الأشخاص الذين أضرموا النيران في مقر المحكمة الرئيسية بالمدينة.

وقالت الشرطة في مدينة ناشفيل على حسابها بموقع "تويتر": "تم اعتقال ويسلي سومرز في منزل على طريق مانزانو في ماديسون".

اقرأ أيضا:

وأضافت "ساعدت المساهمة من المجتمع في تحديد هويته، وسيتم حجزه في سجن المترو قريبًا، ولا يزال التحقيق في حرق المحكمة التاريخية والتخريب مستمرًا، وأيضا في عمليات التخريب الأخرى".

وكان عمدة ناشفيل أعلن أمس فرض حالة الطوارئ في عاصمة الولاية، بعد إضرام محتجين النار في مبنى المحكمة الرئيسية .

وأكد حاكم الولاية، بيل لي، أنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة نظرا للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.

Wesley Somers was arrested at a home on Manzano Road in Madison. Assistance from the community helped lead to his identification. He will be booked into the Metro Jail shortly. The investigation into the arson attack on the Historic Courthouse and other vandalism is continuing. pic.twitter.com/7B2TQYWHIU