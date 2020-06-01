اعتقال أحد المشاركين في حريق مقر المحكمة في ولاية تينسي الأمريكية

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة ناشفيل في ولاية تينسي الأمريكية، اليوم الاثنين، اعتقال أحد الأشخاص الذين أضرموا النيران في مقر المحكمة الرئيسية بالمدينة.





وقالت الشرطة في مدينة ناشفيل على حسابها بموقع "تويتر": "تم اعتقال ويسلي سومرز في منزل على طريق مانزانو في ماديسون".





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وأضافت "ساعدت المساهمة من المجتمع في تحديد هويته، وسيتم حجزه في سجن المترو قريبًا، ولا يزال التحقيق في حرق المحكمة التاريخية والتخريب مستمرًا، وأيضا في عمليات التخريب الأخرى".





وكان عمدة ناشفيل أعلن أمس فرض حالة الطوارئ في عاصمة الولاية، بعد إضرام محتجين النار في مبنى المحكمة الرئيسية .





وأكد حاكم الولاية، بيل لي، أنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة نظرا للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.





وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات عنيفة، بعد مقتل المواطن جورج فلويد على أيدى أحد رجال الشرطة، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد.